Фати забил второй самый быстрый домашний гол в чемпионате для «Барселоны» в 21-м веке

Каталонская «Барселона» красиво попрощалась с болельщиками, крупно переиграв «Мальорку» в последнем домашнем матче заканчивающегося сезона. «Барса» забила по ходу матча три мяча, и все началось с гола нападающего Ансу Фати уже на 49-й секунде игры.

Как оказалось, это был самый быстрый домашний гол «Барселоны» в Ла Лиге в 21-м веке, если не считать гола легендарного Андреса Иньесты в апреле 2009 года в ворота «Рекреативо» уже на 43-й секунде матча. Фати «опоздал» всего лишь на шесть секунд.

В последнем туре чемпионата Испании каталонцы сыграют на выезде с «Сельтой» из Виго.