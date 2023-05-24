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Инсайдер Романо рассказал, есть ли у Альбы предложения от клубов

24 Мая 2023 • 21:21 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
28.05 20:00

Защитник «Барселоны» Жорби Альба покинет команду в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Об этом «сине-гранатовые» сообщили на своем официальном сайте.

Журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети утверждает, что 34-летний Альба принял решение покинуть клуб за последние двое суток, обсудив эту ситуацию со своей семьей.

По инсайдам Романо, футболист не планирует завершать профессиональную карьеру и точно продолжит выступать на высоком уровне. Однако отмечается, что на данный момент у Альбы нет никаких договоренностей ни с одним клубом. В ближайшее время футболист готов рассмотреть предложения.

В текущем сезоне защитник провел 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и стал автором шести ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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