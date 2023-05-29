Тер Штеген: «Благодарен за всё этому клубу»

«Барселона» переиграла «Мальорку» в последнем домашнем матче своего чемпионского сезона, каталонцы забили сопернику три безответных мяча. Успех команды прокомментировал немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген, который расчувствовался после церемонии прощания с Жорди Альбой и о самой игре почти ничего не сказал.

- Я очень рад и горжусь быть частью этой команды, с которой мы так многого достигли вместе. Наш последний матч на «Камп Ноу», но нас ждет обновленный стадион, уверен, он будет очень красивым. Мои поздравления Жорди Альбе, фантастическая карьера, - цитирует слова тер Штегена пресс-служба «Барселоны».

В последнем туре чемпионата каталонцы сыграют с «Сельтой».