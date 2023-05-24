Кунде не верит обещаниям Хави, игрок хочет покинуть «Барселону»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде твёрдо намерен покинуть каталонский клуб в ближайшее межсезонье. Несмотря на то, что главный тренер Хави Эрнандес пообещал французу ставить его на родную позицию в центре обороны в следующем сезоне, футболист не верит своему наставнику. Напомним, в этом сезоне Жюль играл преимущественно на правом фланге обороны.

По информации от журналистки Миреи Руис, Кунде понимает, что приоритетом на летнее трансферное окно для «Барселоны» будет трансфер полузащитника на замену Серхио Бускетсу. Именно поэтому Жюль не верит, что клуб найдёт дополнительные средства для приобретения правого защитника.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отпустит Кунде за 90 миллионов евро.