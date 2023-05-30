Барцальи: «Думаю, что «Милан» уже обнаружил проблему»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Андреа Барцальи уверен в том, что следующий сезон «Милан» проведет сильнее, чем нынешний, в этом его убедила победа миланского клуба над туринским «Ювентусом» в предпоследнем туре итальянского чемпионата.

- Я увидел, что в «Милане» поняли, в чем заключалась проблема нынешнего сезона. А вот «Ювентусу» еще предстоит только решать все это. И мне все-таки кажется, что в «Ювентусе» есть небольшой раскол между руководством, тренером и игроками, - цитирует слова Барцальи pianetamilan.it.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Милан» идет четвертым, «Ювентус» - седьмым.