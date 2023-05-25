«Ювентус» продлил контракт с вратарём

«Ювентус» объявил о пролонгации трудового договора с голкипером Карло Пинсольо. 33-летний футболист поставил подписи под контрактом, рассчитанным до конца июня 2025 года.

В сезоне 2022/2023 Пинсольо не провёл за «Ювентус» ни одного матча. При этом голкипера считают настоящим талисманом в раздевалке туринской команды. Как-то сообщалось, что звёздный Криштиану Роналду звал Карло в «Аль-Наср».

Всего за плечами 33-летнего Пинсольо пять матчей за первую команду «Ювентуса». В них голкипер пропустил пять мячей.

На текущий момент «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.