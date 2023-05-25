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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» продлил контракт с вратарём

25 Мая 2023 • 19:51 Комментировать
Ювентус
...
Милан
28.05 21:45

«Ювентус» объявил о пролонгации трудового договора с голкипером Карло Пинсольо. 33-летний футболист поставил подписи под контрактом, рассчитанным до конца июня 2025 года.

В сезоне 2022/2023 Пинсольо не провёл за «Ювентус» ни одного матча. При этом голкипера считают настоящим талисманом в раздевалке туринской команды. Как-то сообщалось, что звёздный Криштиану Роналду звал Карло в «Аль-Наср».

Всего за плечами 33-летнего Пинсольо пять матчей за первую команду «Ювентуса». В них голкипер пропустил пять мячей.

На текущий момент «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Карло Пинсольо
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ЮВЕНТУС МИЛАН
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