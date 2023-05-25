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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович вряд ли останется в «Ювентусе», если клуб не попадёт в Лигу чемпионов

25 Мая 2023 • 20:40 Комментировать
Ювентус
...
Милан
28.05 21:45

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович всё ближе к уходу из клуба.

За два тура до завершения сезона в Серии А туринский коллектив располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, отставая от идущего четвёртым «Милана» на пять баллов. В случае непопадания в Лигу чемпионов «Ювентус» будет вынужден сократить расходы, и продажа Влаховича, являющегося одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды, может в этом помочь, сообщает Фабиана делла Валле. Интерес к 23-летнему нападающему проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Душана Влаховича в 75 млн евро.

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Ювентус Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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ЮВЕНТУС МИЛАН
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