Влахович вряд ли останется в «Ювентусе», если клуб не попадёт в Лигу чемпионов

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович всё ближе к уходу из клуба.

За два тура до завершения сезона в Серии А туринский коллектив располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, отставая от идущего четвёртым «Милана» на пять баллов. В случае непопадания в Лигу чемпионов «Ювентус» будет вынужден сократить расходы, и продажа Влаховича, являющегося одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды, может в этом помочь, сообщает Фабиана делла Валле. Интерес к 23-летнему нападающему проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Душана Влаховича в 75 млн евро.