​«Милан» впервые за пятнадцать лет заканчивает сезон с прибылью

В итальянском футболе подходит к концу финансовый год - там все считают от 1 июля до 30 июня. И в «Милане» обнаружили, что год заканчивается хорошо, с прибылью в 22 миллиона евро. Причем она выросла во втором квартале - доход по итогам первого семестра составил 9,8 миллионов евро, уточняет сайт Calcio e Finanza.

Как уточняет источник, такого с клубом не было уже пятнадцать лет - все это время клуб существовал в убыток, каждый раз баланс оказывался отрицательным. И вот теперь структура, созданная Паоло Мальдини, наконец-то начала работать как приносящий стабильный доход бизнес.