Бюджет «Милана» на трансферы может составить до 100 миллионов евро

Времена, когда «Милан» был самым богатым и преуспевающим клубом в мире, уже давно канули в лету, но руководство клуба, к своей чести, пытается сделать все возможное для того, чтобы наставник Стефано Пиоли чувствовал, что у него есть возможность сделать приобретения.

В прошлом сезоне бюджет на трансферы был скромным, и, потратив тридцать миллионов на Шарля де Кетеларе, «Милан», по сути, израсходовал вхолостую половину своего трансферного бюджета.

Сейчас, как сообщает pianetamilan.it, бюджет команды может составить до ста миллионов евро - но только, если удастся удачно сбросить «балласт» в виде Дивока Ориги и того же де Кетеларе.