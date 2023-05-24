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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини высказался о строительстве нового стадиона

24 Мая 2023 • 05:06 Комментировать
Ювентус
...
Милан
28.05 21:45

Итальянский «Милан» вынашивает амбициозные планы строительства нового стадиона, их прокомментировал Паоло Мальдини - директор клуба.

- Конечно, если мы хотим жить воспоминаниями, то остаемся на «Сан-Сиро». Но историю делают игроки. Этот стадион сильно изменился, это не тот стадион, который был построен 80 лет тому назад. Но можно ли двигаться вперед, живя воспоминаниями? Не лучше ли построить новый стадион, который поможет увеличить сборы? Нельзя упускать такую возможность, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

Напомним, что датой инаугурации «Сан-Сиро» считается 19 сентября 1926 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Сан-Сиро
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ЮВЕНТУС МИЛАН
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