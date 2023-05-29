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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру назвал цель «Милана» на следующий сезон

29 Мая 2023 • 02:29 Комментировать
Ювентус
0:1
Милан
окончен

Форвард «Милана» Оливье Жиру ответил на вопросы журналистов.

36-летний француз стал автором единственного гола в воскресном матче 37-го тура Серии А против «Ювентуса». Победа гарантировала «россонери» участие в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

«Сегодня мы показали не лучшую игру, но самое главное – три очка. Мы довольны.

Я стараюсь поддерживать физическую форму – буду продолжать играть, пока чувствую себя хорошо. Хочу и дальше помогать команде.

В прошлом сезоне мы преуспели в Серии А, в этом – в Лиге чемпионов. Наша цель на следующий сезон заключается в том, чтобы добиться успеха в обоих турнирах», – цитирует журналист Альфредо Педулла нападающего.

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Милан Оливье Жиру
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