«Ювентус» и «Милан» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором туринский «Ювентус» примет «Милан».

Стартовый состав «Ювентуса»: Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Куадрадо, Костич, Локателли, Рабио, ди Мария, Кьеза, Кин.

Стартовый состав «Милана»: Меньян, Калабрия, Тиав, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Мессиас, Диас, Леау, Жиру.

«Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Милан» идёт на четвёртой позиции, отставая от «Интера» на пять баллов.

Поединок начнётся в 21:45 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.