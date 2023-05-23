В «Ювентусе» готовы завершить сотрудничество с главным тренером Массимилиано Аллегри.

Официальные лица клуба неоднократно заявляли о том, что нынешний наставник продолжит руководить командой в новом сезоне, однако в итальянских СМИ считают иначе: по сведениям журналиста Мирко Николино, у Аллегри нет будущего в «Ювентусе». Боссы «старой синьоры» считают, что уход специалиста будет правильным решением. После завершения текущего сезона стороны проведут встречу, в рамках которой, как ожидается, и договорятся о досрочном прекращении контракта.

Нынешний договор Массимилиано Аллегри рассчитан до 2025 года.