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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может попрощаться с Аллегри слухи

23 Мая 2023 • 20:39 Комментировать
Ювентус
...
Милан
28.05 21:45

В «Ювентусе» готовы завершить сотрудничество с главным тренером Массимилиано Аллегри.

Официальные лица клуба неоднократно заявляли о том, что нынешний наставник продолжит руководить командой в новом сезоне, однако в итальянских СМИ считают иначе: по сведениям журналиста Мирко Николино, у Аллегри нет будущего в «Ювентусе». Боссы «старой синьоры» считают, что уход специалиста будет правильным решением. После завершения текущего сезона стороны проведут встречу, в рамках которой, как ожидается, и договорятся о досрочном прекращении контракта.

Нынешний договор Массимилиано Аллегри рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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ЮВЕНТУС МИЛАН
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