«Ювентус» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ювентус - Милан
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Протокол игры
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис•Куадрадо Хуан•Костич Филип•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Ди Мария Анхель•Кьеза Федерико•Кин Мойзе
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Тиав Малик•Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Тонали Сандро•Крунич Раде•Мессиас Жуниор•Диас Браим•Леау Рафаэл•Жиру Оливье
28 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".
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