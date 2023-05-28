Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

28 Мая 2023 • 21:15 Комментировать
Ювентус
...
Милан
1 2.50 X 3.30 2 3.20
Через 0 ч. -3 мин.

В рамках 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Милан».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Ювентус - Милан

Доступ после регистрации

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ювентус0:0Милан
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило ЛуисКуадрадо ХуанКостич ФилипЛокателли МануэльРабио АдриенДи Мария АнхельКьеза ФедерикоКин Мойзе
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльАлекс СандроСерсанти АлессандроБонуччи ЛеонардоПинсольо КарлоМилик АркадиушПерин МаттиаПаредес ЛеандроМиретти ФабиоБарбьери Томмазо
Меньян МайкКалабрия ДавидеТиав МаликТомори ФикайоЭрнандес ТеоТонали СандроКрунич РадеМессиас ЖуниорДиас БраимЛеау РафаэлЖиру Оливье
Запасные: Габбия МаттеоБалло-Туре ФодеВранкс АстерКьяер СимонПобега ТоммазоАдли ЯсинКалюлю ПьерТатарушану ЧиприанСалемакерс АлексисДе Кетеларе ШарльОриги ДивокМиранте АнтониоФлоренци Алессандро
28 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Верона Верона
Эмполи Эмполи
1
1
1.83 3.75 4.40
Видео
Окончен
Болонья Болонья
Наполи Наполи
2
2
3.50 3.45 2.15
Видео
Окончен
Монца Монца
Лечче Лечче
0
1
2.60 3.20 2.90
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Кремонезе Кремонезе
3
2
1.40 5.00 8.00
Видео
28.05.23 в 21:45
Ювентус Ювентус
Милан Милан
2.33 3.35 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Мая
21:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:10 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Милан» огласили стартовые составы
20:55 · Италия. Серия А
«Лацио» едва не потерял очки в матче с вылетающим «Кремонезе» 1
18:08 · Италия. Серия А
«Лечче» остался в Серии А, забив «Монце» на 90-й минуте
18:06 · Италия. Серия А
«Наполи» упустил победу над «Болоньей»
16:24 · Англия. Премьер-лига
Магуайр может оказаться в топ-клубе Серии А
15:30 · Италия. Серия А
«Болонья» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
10:00 · Италия. Серия А
Хвича близок к продлению контракта с «Наполи»
05:22 · Италия. Серия А
«Фиорентина» впервые за полтора года одержала волевую победу в Серии А
05:11 · Италия. Серия А
«Интер» забил два гола в первые три минуты - такого в матче Серии А с клубом не было с 1941 года 1
04:47 · Италия. Серия А
Барелла: «Сезон из взлётов и падений»
04:41 · Италия. Серия А
Спаллетти сделал себе татуировку в честь Скудетто
04:16 · Италия. Серия А
​Онана: «Благодарен Симоне Индзаги за доверие»
04:01 · Италия. Серия А
Дзенга решил поработать в Индонезии
03:47 · Италия. Серия А
Раньери желает побед всем итальянским клубам, вышедшим в финалы еврокубков
Все новости
Рекомендуем