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Чемпионат Италии. Серия А

Леау назвал лучшее событие в своей карьере

25 Мая 2023 • 23:30 Комментировать
Ювентус
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Милан
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28.05 21:45

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау вспомнил о прошлогоднем триумфе в Серии А.

Напомним, что в сезоне-2021/22 «россонери» впервые за 11 лет завоевали Скудетто. В текущей кампании команда Стефано Пиоли также заявила о себе в Лиге чемпионов, неожиданно добравшись до полуфинала.

«Мой самый важный трофей – Скудетто с «Миланом». Болельщики очень этого ждали, мы бурно отпраздновали тот успех, и никакая другая победа не приносила мне таких эмоций. Я ощутил, что мы добились чего-то по-настоящему важного. Думаю, на данный момент это самое яркое событие в моей карьере», – приводит журналист Альфредо Педулла слова португальца.

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Милан Рафаэл Леау
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ЮВЕНТУС МИЛАН
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