Леау назвал лучшее событие в своей карьере

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау вспомнил о прошлогоднем триумфе в Серии А.

Напомним, что в сезоне-2021/22 «россонери» впервые за 11 лет завоевали Скудетто. В текущей кампании команда Стефано Пиоли также заявила о себе в Лиге чемпионов, неожиданно добравшись до полуфинала.

«Мой самый важный трофей – Скудетто с «Миланом». Болельщики очень этого ждали, мы бурно отпраздновали тот успех, и никакая другая победа не приносила мне таких эмоций. Я ощутил, что мы добились чего-то по-настоящему важного. Думаю, на данный момент это самое яркое событие в моей карьере», – приводит журналист Альфредо Педулла слова португальца.