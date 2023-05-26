Милик интересен клубам АПЛ и Бундеслиги, «Ювентус» должен принять решение в ближайшее время

Нападающий Аркадиуш Милик, арендованный «Ювентусом» у «Марселя», может остаться в Турине.

Итоговое решение по 29-летнему игроку должно быть принято до 10 июня. Переход форварда в «Ювентус» на постоянной основе весьма вероятен, однако из-за отсутствия спортивного директора сделка заморожена, докладывает Sky Sport. Возможность приглашения поляка также изучают некоторые клубы Английской премьер-лиги и немецкой Бундеслиги.

Аркадиуш Милик семь раз поразил ворота соперников «Ювентуса» в нынешнем розыгрыше Серии А, также в его активе один ассист. Контракт футболиста с «Марселем» действует до 2025 года.