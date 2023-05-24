Один из старожилов «Ювентуса», колумбийский игрок атаки Хуан Куадрадо может остаться в стане «бьянконери» ещё на год. По информации Dazn, руководство клуба и сторона колумбийца уже близки к продлению контракта на следующий сезон.

26 мая Куадрадо исполнится 35 лет, он выступает за «Ювентус» с лета 2017 года. Что касается текущего сезона, то в нём в активе колумбийца 45 официальных матчей за команду, в которых он отличился двумя голами и четырьмя ассистами.

Три недели назад мы сообщали, что Куадрадо с огромной вероятностью покинет свой клуб по окончании сезона в рамках свободного агента.