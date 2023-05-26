Мама Рабио хочет, чтобы её сын зарабатывал в новом клубе 10 миллионов евро в год

Вероник Рабио, мама и агент полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио, хочет, чтобы её сын зарабатывал в новом клубе 10 миллионов евро в год. Напомним, француз с большой долей вероятности покинет «старую синьору» на правах свободного агента.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, в услугах Рабио заинтересована мюнхенская «Бавария», главный тренер которой Томас Тухель уже работал с французом, когда возглавлял «ПСЖ». Отметим, что если Рабио получит зарплату в 10 миллионов евро, он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Баварии».

К Рабио проявляют интерес и другие клубы. Француза не прочь заполучить «Манчестер Юнайтед», который прошлым летом не смог договориться о трансфере.