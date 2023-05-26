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Чемпионат Италии. Серия А

Мама Рабио хочет, чтобы её сын зарабатывал в новом клубе 10 миллионов евро в год

26 Мая 2023 • 10:23 Комментировать
Ювентус
...
Милан
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28.05 21:45

Вероник Рабио, мама и агент полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио, хочет, чтобы её сын зарабатывал в новом клубе 10 миллионов евро в год. Напомним, француз с большой долей вероятности покинет «старую синьору» на правах свободного агента.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, в услугах Рабио заинтересована мюнхенская «Бавария», главный тренер которой Томас Тухель уже работал с французом, когда возглавлял «ПСЖ». Отметим, что если Рабио получит зарплату в 10 миллионов евро, он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Баварии».

К Рабио проявляют интерес и другие клубы. Француза не прочь заполучить «Манчестер Юнайтед», который прошлым летом не смог договориться о трансфере.

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Ювентус Адриен Рабио трансферы футбола - лето 2023
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ЮВЕНТУС МИЛАН
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