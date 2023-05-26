Отступные Леау увеличатся до 170 миллионов евро

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау оставил сумму отступных в договоре по новому контракту с клубом. По информации от Football Italia, португалец попросил руководство оставить сумму отступных, но при этом согласился повысить ценник до 170 миллионов евро.

Отмечается, что сумма отступных станет активной начиная с июля. Ранее к Леау проявлял интерес лондонский «Челси», который прошлым летом пытался провернуть сделку, но в конечном итоге отказался.

Леау в нынешнем сезоне записал на свой актив 13 голов и 8 результативных передач в итальянской Серии А. В начале июня португальцу исполнится 24 года.