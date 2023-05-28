Сербский футболист с боснийским паспортом Раде Крунич проводит свой 170-й матч в Серии А, этот важный момент пришелся на ответственный матч с туринским «Ювентусом» в рамках предпоследнего тура Серии А. Большую часть из этих матчей в высшей лиге итальянского футбола Крунич провел за «Эмполи», в котором он выступал с 2015 по 2019 год. В составе «Милана» Крунич выступает с 2019 года, но провел меньше матчей, потому что не всегда попадал в основу.

Следить за событиями игры между «Ювентусом» и «Миланом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.