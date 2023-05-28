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Чемпионат Италии. Серия А

Крунич проводит свой 170-й матч в Серии А

28 Мая 2023 • 23:28 Комментировать
Ювентус
0:1
Милан
окончен

Сербский футболист с боснийским паспортом Раде Крунич проводит свой 170-й матч в Серии А, этот важный момент пришелся на ответственный матч с туринским «Ювентусом» в рамках предпоследнего тура Серии А. Большую часть из этих матчей в высшей лиге итальянского футбола Крунич провел за «Эмполи», в котором он выступал с 2015 по 2019 год. В составе «Милана» Крунич выступает с 2019 года, но провел меньше матчей, потому что не всегда попадал в основу.

Следить за событиями игры между «Ювентусом» и «Миланом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Раде Крунич
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