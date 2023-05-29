«Милан» в третий раз за последние 50 лет одержал две победы над «Ювентусом» в одном розыгрыше Серии А

«Милан» оба раза взял верх над «Ювентусом» в текущем сезоне чемпионата Италии.

«Россонери» добыли три очка в воскресном матче 37-го тура, который прошёл в Турине (1:0), гарантировав себе попадание в Лигу чемпионов. Встреча первого круга, состоявшаяся в октябре, завершилась триумфом коллектива Стефано Пиоли со счётом 2:0. По сведениям Opta, «Милан» лишь в третий раз за последние 50 лет выиграл оба матча против «Ювентуса» в Серии А. Последний такой случай датирован сезоном-2009/10.

На счету «Милана» 67 очков перед последним туром нынешнего розыгрыша чемпионата, у «Ювентуса» – 59 (с учётом штрафа в 10 очков). Команды занимают четвёртую и седьмую позиции соответственно.