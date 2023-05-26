Маккенни вернётся в «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни, выступающий за «Лидс» на правах аренды, скоро вернётся в Италию.

«Павлины» арендовали футболиста сборной США у туринцев до конца текущего сезона с возможностью выкупа за 35 млн евро. 24-летнему хавбеку не удалось зарекомендовать себя в Англии, и руководство «Лидса», находящегося на грани вылета в Чемпионшип, не планирует покупать игрока на обозначенных условиях, сообщает Football Italia. Таким образом, Маккенни практически гарантированно вернётся в «Ювентус» предстоящим летом.

«Лидс» занимает 19-ю строчку в Премьер-лиге за тур до финиша. Отставание от спасительной 17-й позиции составляет два балла.