Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн установил рекорд Премьер-лиги

28 Мая 2023 • 19:19 Комментировать
Лидс
1:3
Тоттенхэм
2-й тайм

В последнем туре Премьер-лиги Англии «Тоттенхэм» играет на выезде против «Лидса». Лондонцам удалось забить быстрый гол – Гарри Кейн расписался в воротах соперника уже на второй минуте. Таким образом, лидер «шпор» побил ещё один рекорд Премьер-лиги. Кейн забивал в 27 разных матчах нынешнего чемпионата.

Ранее этот рекорд принадлежал Энди Коулу. В сезоне 1993/1994 этот футболист забивал в 26 разных матчах одного сезона Премьер-лиги.

Следить за матчем между «Лидсом» и «Тоттенхэмом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИДС ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
93 мин
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон Брайтон
2
1
2.40 3.55 2.95
Видео
93 мин
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
1
1.84 3.85 4.20
Видео
93 мин
Лестер Лестер
Вест Хэм Вест Хэм
2
1
2.29 3.70 3.00
Видео
93 мин
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
5
0
1.57 4.70 5.20
Видео
93 мин
Челси Челси
Ньюкасл Ньюкасл
1
1
2.70 3.65 2.50
Видео
93 мин
Лидс Лидс
Тоттенхэм Тоттенхэм
1
3
2.65 3.70 2.55
Видео
93 мин
Саутгемптон Саутгемптон
Ливерпуль Ливерпуль
4
4
5.40 4.90 1.54
Видео
93 мин
Брентфорд Брентфорд
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
0
4.60 4.50 1.67
Видео
93 мин
Эвертон Эвертон
Борнмут Борнмут
1
0
1.80 4.10 4.20
Видео
93 мин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
2
1
1.48 5.00 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Мая
20:00 · Англия. Премьер-лига
Текущий сезон АПЛ стал самым результативным за всю историю
19:56 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Челси» поддержали Лэмпарда
19:42 · Англия. Премьер-лига
Джака впервые оформил дубль за «Арсенал» в 297-м матче за клуб
19:32 · Англия. Премьер-лига
Троссар с января оформил больше ассистов в АПЛ, чем любой другой игрок
19:19 · Англия. Премьер-лига
Кейн установил рекорд Премьер-лиги
18:43 · Англия. Премьер-лига
Сака вошёл в историю «Арсенала» и АПЛ
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Вулверхэмптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4
17:54 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд – в основе «Манчестер Юнайтед» на игру с «Фулхэмом»
17:44 · Англия. Премьер-лига
Милнер и Фирмино – в стартовом составе, они прощаются с «Ливерпулем»
17:38 · Англия. Премьер-лига
Холанн остался в запасе «Манчестер Сити» на матч последнего тура РПЛ
Все новости
Рекомендуем