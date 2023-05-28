Кейн установил рекорд Премьер-лиги

В последнем туре Премьер-лиги Англии «Тоттенхэм» играет на выезде против «Лидса». Лондонцам удалось забить быстрый гол – Гарри Кейн расписался в воротах соперника уже на второй минуте. Таким образом, лидер «шпор» побил ещё один рекорд Премьер-лиги. Кейн забивал в 27 разных матчах нынешнего чемпионата.

Ранее этот рекорд принадлежал Энди Коулу. В сезоне 1993/1994 этот футболист забивал в 26 разных матчах одного сезона Премьер-лиги.

Следить за матчем между «Лидсом» и «Тоттенхэмом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.