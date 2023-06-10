Леви: «Тоттенхэм» расплачивается за неудачные трансферы»

Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви высказался о трансферной работе клуба.

«Шпоры» провели неудачную кампанию, финишировав на восьмом месте в Английской премьер-лиге. По ходу сезона клуб был вынужден расстаться с наставником Антонио Конте. Недавно стало известно о назначении на пост нового главного тренера команды Анге Постекоглу.

«Существует неверное представление о том, что «Тоттенхэм» не оказывает поддержку своим тренерам в вопросе трансферов. Возможно, в настоящий момент мы расплачиваемся как раз за то, что некоторые подписания оказались не столь успешными, как мы надеялись», – приводит пресс-служба «Тоттенхэма» слова Леви.