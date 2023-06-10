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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Леви: «Тоттенхэм» расплачивается за неудачные трансферы»

10 Июня 2023 • 01:58 Комментировать
Лидс
1:4
Тоттенхэм
окончен

Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви высказался о трансферной работе клуба.

«Шпоры» провели неудачную кампанию, финишировав на восьмом месте в Английской премьер-лиге. По ходу сезона клуб был вынужден расстаться с наставником Антонио Конте. Недавно стало известно о назначении на пост нового главного тренера команды Анге Постекоглу.

«Существует неверное представление о том, что «Тоттенхэм» не оказывает поддержку своим тренерам в вопросе трансферов. Возможно, в настоящий момент мы расплачиваемся как раз за то, что некоторые подписания оказались не столь успешными, как мы надеялись», – приводит пресс-служба «Тоттенхэма» слова Леви.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Даниэль Леви трансферы футбола - лето 2023
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