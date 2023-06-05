Председатель «Тоттенхэма» Даниэль Леви может рассмотреть возможность продажи нападающего Гарри Кейна в мадридский «Реал».

Как сообщает журналист Daily Mail Сами Мокбель, руководство лондонского клуба будет готово продать Гарри Кейна, если поступит официальное предложение в размере 93 миллионов евро + бонусы. Однако, источник уточняет, что, вероятно, «Тоттенхэм» подождет с принятием финального решения до конца трансферного окна.

В «Тоттенхэме» сомневаются, что мадридский «Реал» захочет делать такое предложение за Кейна. Это вызывает вопросы о возможности достижения соглашения между клубами.