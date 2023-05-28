Кейн: «Клуб уровня «Тоттенхэма» не должен заканчивать сезон восьмым»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн побеседовал с журналистами после матча финального тура Премьер-лиги против «Лидса» (4:1).

Несмотря на победу и дубль Кейна, «шпоры» не смогли подняться выше в турнирной таблице, финишировав восьмыми.

«Сегодня мы играли за честь. У нас был шанс стать седьмыми, но, к сожалению, не суждено. Важно было показать болельщикам наш настрой и желание биться. Мы показали отличную игру против соперника, который боролся за сохранение прописки.

Это был разочаровывающий сезон, есть над чем работать. Клуб такого уровня, как «Тоттенхэм», не должен заканчивать сезон на восьмом месте. В межсезонье мы должны отдохнуть и подумать над улучшением ситуации», –поведал в интервью BT Sport Кейн.