«Тоттенхэм» почти договорился с новым тренером

Рулевой шотландского «Селтика» Анге Постекоглу близок к назначению на пост главного тренера «Тоттенхэма».

Как неоднократно сообщалось ранее, австралийский специалист является приоритетным вариантом для руководства «шпор». Лондонский клуб уже провёл переговоры с Постекоглу – стороны почти согласовали все условия контракта, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. В течение двух дней будет проведён новый этап обсуждений, который, вероятно, станет финальным.

Анге Постекоглу возглавляет «Селтик» с 2021 года. В сезоне-2022/23 «кельты» оформили домашний требл, завоевав все три трофея внутри Шотландии.