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Реднапп рассказал, кто должен возглавить «Тоттенхэм»

02 Июня 2023 • 01:49 Комментировать
Селтик
5:0
Абердин
окончен

Бывший наставник Гарри Реднапп поддержал кандидатуру Анге Постекоглу.

Австралиец, ныне возглавляющий шотландский «Селтик», стал приоритетной целью «Тоттенхэма» на должность нового главного тренера. По словам Реднаппа, руководство «шпор» сделало правильный выбор: «На мой взгляд, он способен взять на себя роль лидера. Если бы я искал тренера, будучи председателем правления «Тоттенхэма», первым в моём списке был бы именно Постекоглу, так что меня это не удивляет», – цитирует The Spurs Express Реднаппа.

Анге Постекоглу возглавляет «Селтик» с 2021 года. В нынешнем сезоне «кельты» под руководством специалиста выиграли чемпионат Шотландии и Кубок лиги, а также претендуют на победу в Кубке Шотландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Селтик Гарри Реднапп Анге Постекоглу
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