Немецкий игрок обороны «Лидса» Робин Кох может стать летним новичком столичного «Тоттехэма», рапортует Football Insider. По информации источника, «павлины», покинувшие вчера Премьер-лигу, готовы продать игрока «шпорам» по заниженной цене из-за понижения в классе.

Кох выступает за «Лидс» с лета 2020 года – тогда немецкий игрок обороны перебрался в Уэст-Йоркшир из «Фрайбурга». В текущем сезоне футболист отыграл за свой клуб 39 официальных матчей, 36 из которых – в рамках Премьер-лиги.

Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 18 млн евро.

Напомним, что в следующем сезоне «Тоттехэм» впервые за полтора десятка лет не сыграет в еврокубках.