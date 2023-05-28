Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Лондонцам в финансовом плане было бы разумно продать игрока ближайшим летом. Тем не менее, «шпоры» не настроены расставаться со своим лидером. Об этом в программе Football Daily рассказал известный журналист Дэвид Орнштейн.

По его данным, «Тоттенхэм» будет готов подумать о трансфере Кейна только в том случае, если предложение превысит 100 миллионов фунтов. Лондонцы готовы к варианту, при котором они потеряют Гарри бесплатно через год.

Ранее слухи связывали 29-летнего Гарри Кейна с «Манчестер Юнайтед», «Реалом», «Баварией» и «ПСЖ».

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