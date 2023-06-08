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В «Реале» не уверены, что клубу стоит подписывать Кейна слухи

08 Июня 2023 • 22:29 Комментировать
Лидс
1:4
Тоттенхэм
окончен

Мадридский «Реал» сомневается в необходимости приобретения нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. 

Как сообщает журналист Мелькор Руис, в «Реале» в настоящее время не считают подписание Гарри Кейна правильным решением.

Согласно источнику, в руководстве «Реала» преобладает мнение о том, что подписание Гарри Кейна не является финансово выгодным трансфером для клуба. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готов потратить на Кейна не более 100 миллионов евро.

Кроме того, другой источник сообщил, что президент «Реала» Флорентино Перес хотел бы видеть другого игрока в команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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