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Перишич начал переговоры с новым клубом

06 Июня 2023 • 21:02 Комментировать
Лидс
1:4
Тоттенхэм
окончен

Полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич попал в сферу интересов турецкого «Бешикташа».

Лондонский клуб запланировал чистку состава после назначения на пост главного тренера Анге Постекоглу, и одним из игроков, кому буден позволено уйти, считается Перишич. Агент 34-летнего хорвата уже ищет варианты для своего клиента. По сведениям Fanatik, представители игрока провели переговоры с «Бешикташем». Турецкий гранд намеревается переманить опытного игрока после открытия трансферного окна.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ивана Перишича в 10 млн евро. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бешикташ Иван Перишич трансферы футбола - лето 2023
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