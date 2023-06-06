Перишич начал переговоры с новым клубом

Полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич попал в сферу интересов турецкого «Бешикташа».

Лондонский клуб запланировал чистку состава после назначения на пост главного тренера Анге Постекоглу, и одним из игроков, кому буден позволено уйти, считается Перишич. Агент 34-летнего хорвата уже ищет варианты для своего клиента. По сведениям Fanatik, представители игрока провели переговоры с «Бешикташем». Турецкий гранд намеревается переманить опытного игрока после открытия трансферного окна.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ивана Перишича в 10 млн евро. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года.