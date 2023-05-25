Арне Слот останется в «Фейеноорде», тренером интересовался «Тоттенхэм»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слоти принял решение остаться в своей нынешней команде. Об этом сообщает Football Daily.

Нидерландский специалист продолжит руководить роттердамским клубом в следующем сезоне. Напомним, за последние два сезона Слот выиграл со своей командой чемпионат Нидерландов, дошёл до финала Лиги конференций, а также дошёл до четвертьфинала Лиги Европы.

Слотом ранее активно интересовался лондонский «Тоттенхэм», который находится в поисках нового тренера на постоянной основе. Теперь среди кандидатов на пост наставника «шпор» остались Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера» и безработный Луис Энрике.