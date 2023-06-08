Мадридский «Реал» установил верхний предел суммы, которую клуб готов выложить за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как сообщает журналист COPE Аранча Родригес, «Реал» отказывается платить более 100 миллионов евро за Гарри Кейна. Это максимальный потолок, который руководство «сливочных» не намерено превышать.

В то же время сам Гарри Кейн, как утверждает источник, крайне заинтересован идеей перейти в «Реал» Мадрид. Он считает этот шанс уникальным и готов рассмотреть возможность перехода в испанский клуб.

Ранее поступила информация о том, что Гарри Кейн уже рассказал партнерам по «Тоттенхэму» о решении перейти в «Реал».