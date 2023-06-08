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Стала известна максимальная сумма, которую «Реал» готов заплатить за Кейна слухи

08 Июня 2023 • 18:49 Комментировать
Лидс
1:4
Тоттенхэм
окончен

Мадридский «Реал» установил верхний предел суммы, которую клуб готов выложить за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как сообщает журналист COPE Аранча Родригес, «Реал» отказывается платить более 100 миллионов евро за Гарри Кейна. Это максимальный потолок, который руководство «сливочных» не намерено превышать.

В то же время сам Гарри Кейн, как утверждает источник, крайне заинтересован идеей перейти в «Реал» Мадрид. Он считает этот шанс уникальным и готов рассмотреть возможность перехода в испанский клуб.

Ранее поступила информация о том, что Гарри Кейн уже рассказал партнерам по «Тоттенхэму» о решении перейти в «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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