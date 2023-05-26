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Роджерс вряд ли возглавит «Тоттенхэм»

26 Мая 2023 • 21:26 Комментировать
Лидс
...
Тоттенхэм
28.05 18:30

Наставник Брендан Роджерс вряд ли займёт должность главного тренера «Тоттенхэма».

Руководство «шпор» стремилось пригласить Арне Слота, однако нидерландец решил остаться в «Фейеноорде». Одним из фаворитов на пост нового рулевого «Тоттенхэма» с недавних пор стал Брендан Роджерс. Впрочем, как сообщает журналист Джек Питт-Брук, шансы 50-летнего североирландца на получение работы в лондонском клубе в настоящий момент очень невелики.

Брендан Роджерс занимал должность тренера «Лестера» с начала 2019 года по апрель текущего года, после чего был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брендан Роджерс
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