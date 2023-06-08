Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен перейти в мадридский «Реал».

По сведениям журналиста Хулио Суареса, британский нападающий сообщил футболистам лондонской команды о своем решении покинуть «Тоттенхэм». Отмечается, что Кейн планирует присоединиться к «Реалу», который очень хочет видеть его в составе. Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист уже дал согласие на свой трансфер в стан «сливочных».

В минувшем сезоне 29-летний Кейн забил 32 мяча и записал на свой счет 5 результативных передач в 49 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 90 миллионов евро.