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Кейн рассказал партнёрам по команде о решении уйти в «Реал» слухи

08 Июня 2023 • 18:15 Комментировать (2)

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен перейти в мадридский «Реал».

По сведениям журналиста Хулио Суареса, британский нападающий сообщил футболистам лондонской команды о своем решении покинуть «Тоттенхэм». Отмечается, что Кейн планирует присоединиться к «Реалу», который очень хочет видеть его в составе. Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист уже дал согласие на свой трансфер в стан «сливочных».

В минувшем сезоне 29-летний Кейн забил 32 мяча и записал на свой счет 5 результативных передач в 49 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 90 миллионов евро.

Кейн дал согласие на переход в мадридский «Реал»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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ALKL
08 Июня 2023 в 18:17
Не надо в королевский клуб, бледнолицые фиговые игроки на земле Испанцев
типафутбольныйаналитик
08 Июня 2023 в 18:25
вообще то испанца тоже бледнолицые)
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