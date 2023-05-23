«Тоттенхэм» сохранит своего талантливого хавбека

«Тоттенхэм» продлит трудовой договор с молодым полузащитником Каллумом Олусеси.

Известный журналист Фабрицио Романо сообщил на своей страничке в социальной сети о том, что «шпорам» удалось сохранить своего талантливого 16-летнего хавбека, несмотря на пристальный интерес к нему со стороны многих клубов.

По информации источника, новый трудовой договор между сторонами будет рассчитан до 2026 года. Отмечается, что контракт полностью согласован и уже готов к подписанию. Романо добавил, что соглашение будет оформлено в ближайшие часы.

После 37 туров «Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 57 очков.