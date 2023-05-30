Мадридский «Реал» продолжает искать варианты для усиления позиции форварда.

Как сообщает Diario AS, в случае ухода Карима Бензема рассматриваются несколько имен. И среди всех нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн является наиболее предпочтительным для тренерского штаба.

На данный момент «Реал» Мадрид уже знает, сколько придется заплатить за форварда. «Тоттенхэм» оценивает Кейна в 115 миллионов евро. «Шпоры» предпочитают продать англичанина в зарубежный клуб, чтобы не укреплять конкурентов из АПЛ.

Источник отмечает, что неизвестно, желает ли сам Гарри Кейн покинуть Англию. Есть вероятность, что он хочет побить исторический рекорд, превзойти 260 голов, забитых Аланом Ширером в Премьер-лиге.