Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реалу» придётся заплатить огромную сумму за Кейна слухи

30 Мая 2023 • 21:59 Комментировать
Лидс
1:4
Тоттенхэм
окончен

Мадридский «Реал» продолжает искать варианты для усиления позиции форварда.

Как сообщает Diario AS, в случае ухода Карима Бензема рассматриваются несколько имен. И среди всех нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн является наиболее предпочтительным для тренерского штаба.

На данный момент «Реал» Мадрид уже знает, сколько придется заплатить за форварда. «Тоттенхэм» оценивает Кейна в 115 миллионов евро. «Шпоры» предпочитают продать англичанина в зарубежный клуб, чтобы не укреплять конкурентов из АПЛ.

Источник отмечает, что неизвестно, желает ли сам Гарри Кейн покинуть Англию. Есть вероятность, что он хочет побить исторический рекорд, превзойти 260 голов, забитых Аланом Ширером в Премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
22:47 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Манчестер Сити» хотят игрока «Лидса» слухи
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» придётся заплатить огромную сумму за Кейна слухи
21:44 · Англия. Премьер-лига
Милнер – рекордсмен сезона АПЛ по преодолённой за матч дистанции
21:32 · Англия. Премьер-лига
Мудрик – в тройке самых быстрых игроков сезона в АПЛ
21:23 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» сразятся за двух игроков «Лестера» слухи
21:08 · Англия. Премьер-лига
Деменко: «Челси» покупали игроков по 100 миллионов, но не все футболисты могут подойти Почеттино»
20:56 · Англия. Премьер-лига
Закария покинет «Челси» слухи
20:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» начал переговоры по хавбеку «Ниццы»
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» нашел замену Райсу слухи
20:05 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» есть две альтернативы Угарте слухи
19:52 · Англия. Чемпионшип
Джек Кларк может перейти в клуб АПЛ слухи
19:46 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «Рамуш может стать одним из лучших нападающих в мире»
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не ведет переговоры по поводу Фреснеды слухи
19:38 · Англия. Премьер-лига
Гимараэс определился с будущим на фоне интереса «Барселоны» и «Ливерпуля»
19:30 · Англия. Премьер-лига
Холанна «отправили в космос» - появилось видео видео
Все новости
Рекомендуем