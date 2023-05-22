Ван дер Ваарт: «Тоттенхэм» действительно хочет назначить Слота»

Бывший нидерландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт рассказал о возможном назначении Арне Слота на пост главного тренера «Тоттенхэма».

44-летний рулевой в настоящий момент работает в «Фейеноорде», который привёл к победе в чемпионате Нидерландов в текущем сезоне. Интерес к специалисту проявляет «Тоттенхэм», ведущий поиски главного тренера после расставания с Антонио Конте.

«Я знаю, что «Тоттенхэм» действительно хочет назначить Слота. У меня спрашивали, что я о нём думаю, и я считаю, что он проделал отличную работу. Ему удалось выжать максимум из «Фейеноорда», с ним команда обрела стабильность», – высказался экс-полузащитник, выступая на Studio Voetbal.