«Тоттенхэм» пролетел мимо еврокубков, «Лидс» отправился в Чемпионшип

В заключительном туре Премьер-лиги Англии «Тоттенхэм» играл в гостях у «Лидса». Лондонцы сохраняли шансы на выход в Лигу конференций, но они зависели не только от самих себя, но и от «Астон Виллы».

«Шпоры» открыли счёт быстро – уже на второй минуте отличился Гарри Кейн, установивший рекорд Премьер-лиги. Дальше «Лидс» был более активным в атаке, ведь команде Сэма Эллардайса только победа оставляла надежды на сохранение места в АПЛ. Впрочем, класс есть класс. «Тоттенхэм» в итоге добился гостевой победы со счётом 4:1. Кейн стал автором дубля. Также стоит отметить гол Лукаса Моура, уходящего из команды в статусе свободного агента.

«Тоттенхэм» выиграл, но не смог пройти в еврокубки, ведь «Астон Вилла» выиграла свой матч. «Лидс» занял предпоследнее место и вылетел в Чемпионшип.