«Тоттенхэм» пролетел мимо еврокубков, «Лидс» отправился в Чемпионшип

В заключительном туре Премьер-лиги Англии «Тоттенхэм» играл в гостях у «Лидса». Лондонцы сохраняли шансы на выход в Лигу конференций, но они зависели не только от самих себя, но и от «Астон Виллы».
«Шпоры» открыли счёт быстро – уже на второй минуте отличился Гарри Кейн, установивший рекорд Премьер-лиги. Дальше «Лидс» был более активным в атаке, ведь команде Сэма Эллардайса только победа оставляла надежды на сохранение места в АПЛ. Впрочем, класс есть класс. «Тоттенхэм» в итоге добился гостевой победы со счётом 4:1. Кейн стал автором дубля. Также стоит отметить гол Лукаса Моура, уходящего из команды в статусе свободного агента.
«Тоттенхэм» выиграл, но не смог пройти в еврокубки, ведь «Астон Вилла» выиграла свой матч. «Лидс» занял предпоследнее место и вылетел в Чемпионшип.
|2'Кейн Гарри (0:1)
|47'Порро Педро (0:2)
|(1:2) Харрисон Джек67'
|69'Кейн Гарри (1:3)
|90'Лукас Моура (1:4)
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