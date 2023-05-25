Пьюлис: «Моуринью и Конте выиграли трофеи во всех своих клубах, кроме «Тоттенхэма»

Бывший тренер «Кристал Пэласа» Тони Пьюлис поделился ожидиниями от того, кто станет новым тренером «Тоттенхэма». Напомним, Арне Слот из «Фейеноорда» решил отказаться от должности в стане «шпор» и остаться в Роттердаме.

«Моуринью и Конте выиграли трофеи во всех своих клубах, кроме «Тоттенхэма». Думаю, руководство вновь пригласит качественного специалиста, но вернёт ли это клуб во времена того же Маурисио Почеттино? Сомневаюсь», – цитирует Пьюлиса Football Daily.

Напомним, Антонио Конте был уволен из «Тоттенхэма» весной этого года за скандальную пресс-конференцию, на которой раскритиковал политику руководства «шпор».