Стали известны подробности контракта, который мадридский «Реал» планирует предложить нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

По последним сведениям испанской Cadena SER, «сливочные» намерены предложить Гарри Кейну контракт сроком на 3 года с зарплатой в размере 11 миллионов евро в год.

Ранее Кейн неоднократно вызывал интерес различных клубов, включая «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» охотнее продаст нападающего в зарубежный клуб.

Ранее появилась информация о сумме, которую «Реал» готов предложить за Кейна.