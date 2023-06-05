Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стали известны детали контракта, который «Реал» хочет предложить Кейну слухи

05 Июня 2023 • 20:13 Комментировать
Лидс
1:4
Тоттенхэм
окончен

Стали известны подробности контракта, который мадридский «Реал» планирует предложить нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну.  

По последним сведениям испанской Cadena SER, «сливочные» намерены предложить Гарри Кейну контракт сроком на 3 года с зарплатой в размере 11 миллионов евро в год.

Ранее Кейн неоднократно вызывал интерес различных клубов, включая «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» охотнее продаст нападающего в зарубежный клуб.

Ранее появилась информация о сумме, которую «Реал» готов предложить за Кейна. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
21:09 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ начали охоту за голкипером «Севильи»
20:59 · Англия. Премьер-лига
Хаверц согласовал условия контракта с «Реалом»
20:52 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» не отказывается от трансфера Карвалью слухи
20:44 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» после вылета в Чемпионшип объявил об уходе семи игроков 1 официально
20:41 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Тоттенхэма» определилось с минимальной ценой за Кейна слухи
20:15 · Англия. Премьер-лига
Лукаку сообщил Почеттино, где хочет играть
20:13 · Англия. Премьер-лига
Стали известны детали контракта, который «Реал» хочет предложить Кейну слухи
20:02 · Англия. Премьер-лига
Канте не определился со своим будущим слухи
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готовится сделать предложение по Кейну слухи
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Милан» отказался продавать Меньяна клубу АПЛ
18:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, кто возглавит «Тоттенхэм»
18:31 · Англия. Премьер-лига
Пулишич не собирается оставаться в «Челси» — игрок готов на понижение зарплаты
18:12 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Барселоны»
17:30 · Англия. Премьер-лига
Канте может стать одноклубником Бензема
15:35 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет сохранить Ленгле, «Барселона» хочет 10-15 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем