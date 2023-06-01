Льорис прокомментировал слухи о возвращении в «Ниццу»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал возможное возвращение в «Ниццу».

Льорис отметил, что у него особая связь с городом Ницца, но сейчас не время говорить о конкретных вещах.

«Сначала клуб должен закончить сезон, есть еще два вратаря... сложно говорить об этом. Я оставлю судьбе разрулить все», – заявил Льорис в интервью RMC.

Ситуация остается неопределенной, и будущее Льориса в «Тоттенхэме» или его возможное возвращение в «Ниццу» будет зависеть от обсуждений между клубами. Контракт Льориса с «Тоттенхэмом» рассчитан до июля 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.