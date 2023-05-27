Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в шорт-листе «Манчестер Юнайтед».

По информации Daily Mirror, «красные дьяволы» понимают, что им будет тяжело оформить трансфер 29-летнего нападающего предстоящим летом. Несмотря на то, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг очень хочет увидеть Кейна в своем составе, клуб намерен сосредоточиться на других трансферных целях.

В сезоне-2022/23 Кейн забил 30 мячей и стал автором 5 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 90 миллионов евро.