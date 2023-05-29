Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, вероятно, провёл последнюю игру в составе команды.

В воскресенье «шпоры» обыграли «Лидс» (4:1) в поединке заключительного тура Премьер-лиги, а Кейн, забив дважды, завершил кампанию с показателем в 30 голов. Согласно сведениям AS, источники, близкие к окружению 29-летнего форварда, сообщили о его планах относительно будущего – игрок решил покинуть «Тоттенхэм» грядущим летом. В подписании англичанина заинтересованы мадридский «Реал», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 90 млн евро.