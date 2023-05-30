Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заинтересован в двух футболистах в случае, если нападающий Карим Бензема покинет клуб.

По информации журналиста Marca Рамона Альвареса, Анчелотти при таком сценарии хотел бы видеть в мадридской команде Ришарлисона, с которым он имел опыт работы в «Эвертоне».

Также согласно источнику, Анчелотти считает, что хорошей заменой Бензема может стать нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Ришарлисон прошлым летом перебрался из «Эвертона» в «Тоттенхэм». В минувшем сезоне он сыграл 35 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Гарри Кейн в сезоне 2022/23 сыграл за «Тоттенхэм» 49 матчей. Он забил 32 гола и сделал 5 ассистов.