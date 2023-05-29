Тен Хаг ответил на вопрос об интересе к Кейну

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о необходимости подписания нового центрфорварда.

«Красные дьяволы», как неоднократно сообщалось, находятся в поисках новой «девятки», и Гарри Кейн – одна из главных трансферных целей клуба.

«Интерес к Кейну? У нас есть Маркус Рэшфорд, но нам нужен ещё один игрок, способный много забивать», – приводит TimesSport слова нидерландского наставника.

Контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца сезона-2023/24. Интерес к 29-летнему форварду сборной Англии, оценённому порталом Transfermarkt в 90 млн евро, также приписывается мадридскому «Реалу» и «Баварии».