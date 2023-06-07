Президент «Баварии» ответил на вопрос о Кейне

Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мыслями об интересе клуба к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

Мюнхенский гранд считается одним из претендентов на форварда сборной Англии, который может быть продан в ближайшие месяцы в связи с истекающим в следующем году контрактом. На лидера «шпор» также претендует мадридский «Реал», однако сам игрок, как принято считать, предпочитает остаться на родине.

«Если таково намерение игрока, мы не можем ничего изменить, – высказывается Хайнер о привязанности Кейна к Английской премьер-лиге. – Но я точно могу сказать, что нам нужен новый центрфорвард. Кейн – выдающаяся «девятка», – цитирует журналист Тоби Альтсхеффль главу «Баварии».