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Кулушевски – о своём будущем: «Не знаю, где окажусь»

29 Мая 2023 • 14:25 Комментировать
Лидс
1:4
Тоттенхэм
окончен

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски ответил на вопрос о своём будущем.

Шведский футболист арендован «шпорами» у «Ювентуса» до конца текущего сезона. Лондонцы могут выкупить 23-летнего игрока за 35 млн евро, но пока не приняли итоговое решение по данному вопросу.

«Честно говоря, у меня нет представлений о том, что произойдёт, – делится мыслями сам Кулушевски. – Я сделал всё от себя зависящее на поле, и теперь пришло время для обсуждений с клубом», – цитирует журналист Альфредо Педулла футболиста.

В активе Деяна Кулушевски восемь результативных передач и два забитых мяча в 37 поединках за «Тоттенхэм» во всех турнирах завершившейся кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Деян Кулушевски трансферы футбола - лето 2023
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