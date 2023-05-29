В «Манчестер Юнайтед» сомневаются в подписании Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может остаться в своём клубе, несмотря на истекающий в следующем году контракт.

29-летний лидер «шпор» по-прежнему не продлил договор с клубом, что привлекло к нему интерес со стороны английских и зарубежных грандов. Одним из главных претендентов на звезду сборной Англии считается «Манчестер Юнайтед», однако руководство «красных дьяволов» на данный момент невысоко оценивает свои шансы заполучить игрока предстоящим летом. Считается, что форвард с высокой вероятностью доработает до конца нынешний контракт, по окончании сезона-2023/24 покинет «Тоттенхэм» свободным агентом.